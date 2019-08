Barcolana in Despar pomagata malim pacientom

Barcolana in družba Despar že drugo leto zapored tvorita zanimivo navezo, ki pomaga pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. V sklopu lanskega koncerta za Barcolano, na katerem je nastopil francoski didžej Bob Sinclar, so s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev, teh je bilo okoli sedem tisoč, zbrali malo več kot 32 tisoč evrov, ček v tej vrednosti pa so na srečanju z novinarji izročili vodstvu in zdravniškemu osebju bolnišnice. S to donacijo bodo kupili anestezijsko delovno postajo z ventilatorjem, avantgardno napravo, s katero bodo pediatrični in ginekološki kirurški posegi postali varnejši. S to dragoceno prireditvijo bodo posodobili »aparaturni park« v bolnišnici, kar je pogosto mogoče doseči samo s pomočjo dobrodelnih akcij.

