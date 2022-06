Barcolana obljublja velik praznik na morju in na kopnem

54. Barcolana bo na usta vseh Tržačanov – pa ne le njih – ponovno privabila nasmeh, ki bo, vsaj tako si vsi nadejamo, viden, se pravi, da ga ne bo zastirala več nobena zaščitna maska. To si želi predsednik pomorskega kluba Società velica Barcola Grignano Mitja Gialuz, ki je danes na barkovljanskem sedežu kluba uradno odprl vpisovanja na prihodnjo oktobrsko jadralno regato. Med 30. septembrom in 9. oktobrom se bodo gube na čelu zgladile, pogled ne bo več tako temno zaskrbljen in tesnobe ne bo – kraljevala bosta veselje in želja skupnem praznovanju, ki je bilo zadnji dve leti precej omejeno, je dejal.

Gialuz je zaupal, da bodo prvič v zgodovini regate uvedli popust za vse, ki se bodo na Barcolano vpisali do 10. septembra (early booking): ta bo 10-odstotni za večja plovila in 20-odstotni za mala. »V teh težkih časih je vsaka pomoč dobrodošla, tako da bomo dosegli in presegli število vpisanih v letih pred covidom.« Vpisati se je mogoče od današnjega dne izključno preko spleta na naslovu www.barcolana.it. Zabavali pa se ne bodo le udeleženci regate, pač pa tudi gledalci in vsi, ki se bodo v tednu pred Barcolano mudili na nabrežju v t.i. naselju Barcolana. Koncerti in raznorazni dogodki bodo poživeli dneve in večere. »Kdo bo nastopil, naj ostane zaenkrat skrivnost, lahko pa namignem, da bodo to velika imena,« je želel biti skrivnosten Gialuz.

Reklamnega plakata, ki je sad sodelovanja z družbo Illy, še niso razkrili, zanj bo čas 4. julija. Predstavili pa so novo kolekcijo oblačil M&N – letošnja barva Barcolane bo siva: v tej niansi si bo mogoče zagotoviti polo majice, windstopper jope, hlače, čepice ali torbe z detajli v različnih barvah za ženske in moške (od avgusta na voljo na www.murphynye.com oz. www.barcolana.it).