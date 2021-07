Barcolana Sea Summit - morski izzivi in težave

Zdravstvena slika Sredozemskega in Jadranskega morja, vloga znanstvene diplomacije pri podpori inovativnih in integriranih politik za zaščito morja, krožno gospodarstvo v pomorstvu, prihodnost mest-pristanišč v luči ekološke tranzicije, vloga Trsta v mednarodnih odnosih s Srednjo Evropo in z državami CEI tudi na okoljski ravni: to so okvirne teme, ki jih bo obravnaval t.i. Barcolana Sea Summit oz. vrh o morju, ki bo zaživel ob letošnji regati Barcolani.

Od 6. do 9. oktobra bo dogodek v kongresnem centru v Starem pristanišču nedvomno izjemna priložnost politične, gospodarske in družbene poglobitve glede ohranjanja in vzdržne uporabe morja oziroma morskih virov za trajnostni razvoj z mednarodnim, predvsem pa znanstvenim priokusom. Da je to ena od novih poti, ki jih ubira Barcolana, je pojasnil njen predsednik Mitja Gialuz, ko je predstavil dogodek. Za večmesečnim snovanjem njegovega programa stoji »posadka« lokalnih institucij – Občine Trst in Dežele FJK, Pristaniške oblasti, Obalne straže, srednjeevropske pobude CEI, Univerze v Trstu, Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno fiziko OGS, pokroviteljstvo pa so dogodku zagotovili tudi Evropski parlament in ministrstva za ekološki prehod, za ribištvo in kmetijstvo ter trajnostno mobilnost.

Podroben program dogodka bo znan na začetku septembra, Gialuz je le namignil na nekaj vprašanj, ki se jih bodo lotili, in sicer, s katerimi težavami se bo soočalo Sredozemsko morje čez deset let, kateri bodo podjetniški načrti za trajnost (start up), kateri bodo novi posli, ki se bodo razvili ob in na morju, kako bo razvoj pristanišča vplival na naše mesto?