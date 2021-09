Barcolana za trajnostni razvoj in spolno enakopravnost

Trajnostni razvoj in spolna enakopravnost bosta rdeča nit letošnje že 53. Barcolane. Največji jadralni praznik je že zdavnaj prerasel športne okvire, saj ta poleg ljubiteljev morja, vetra in jadranja privablja tudi druge obiskovalce. In letošnja izdaja želi biti podobna tisti precovidni. Po enoletnem prisilnem odmoru zaradi pandemije se vračajo plavalno tekmovanje, literarni festival Barcolana - Morje pripovedi, informativni dogodek Barcolana Job in razstave. Novost letošnje izdaje bo tridnevni posvet o varovanju morja Barcolana Sea Summit, ki bo v Trst privabil tudi predstavnike vlade in znane okoljevarstvenike. Dogajalo se bo predvsem v Starem pristanišču, in sicer v Skladišču 26 in v novem kongresnem centru. V centru mesta, in sicer na Velikem trgu in na mestnem nabrežju, pa bo zaživela »barkovljanska vas«, v kateri se bodo predstavljali podjetniki iz navtične industrije, institucije in prostovoljna združenja. Za nemoten potek vseh teh dogodkov bodo obiskovalci morali imeti veljavno covidno potrdilo.

