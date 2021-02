Barkovljanski poklon velikanu iz Doslovč (video)

Stari predmeti, risbe, kolaži in druge umetnine. To in še marsikaj drugega je bilo danes mogoče videti na razstavi, ki so jo na osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Barkovljah pripravili ob 150-letnici rojstva pisatelja in duhovnika, po katerem je poimenovana šola. »Pri pripravi razstave, ki ji je ime Finžgar-Obrazi je sodelovalo vseh pet razredov, vsak je figuro Finžgarja obravnaval na svoj način. Sprva smo se v sklopu likovnih delavnic lotili portretiranja pisatelja z različnimi tehnikami, kasneje smo se posvetili tudi njegovemu biografskemu ter literarnemu vidiku,« nam je med ogledom razstavljenih predmetov pojasnila učiteljica Erika Kraljič. Na razstavi, ki je žal zaradi protikoronskih ukrepov zaprta za javnost, najdemo poleg likovnih izdelkov učencev celo serijo fotografij Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah in številne zelo stare in dragocene izdaje Finžgarjevih knjig, ki jih je za namene razstave šoli posodila Narodna in študijska knjižnica.