Barkovljanski vrtec bi preselili v prostore šole

Za barkovljanske malčke in šolarje ter njihove starše se obetajo pomembne spremembe. Če bo šlo vse po načrtih, se bo barkovljanski vrtec iz Ul. Vallicula preselil v prostore osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja v Ul. Cerreto. Tu malčkov in vzgojiteljev ne bi več pestila prostorska stiska, saj bi na voljo imeli kar štiri prostore, torej tri več od tega, kar imajo v poslopju v Ul. Vallicula. Kdaj naj bi prišlo do selitve, še ni znano, tržaški župan Roberto Dipiazza pa je na nedavnem sestanku z ravnateljico Carolino Visentin optimistično napovedal, da mogoče že na začetku prihodnjega šolskega leta.

Pogovori o tem, da bi vrtec preselili v barkovljansko šolo in na ta način poenostavili življenje staršem, ki imajo otroke, ki obiskujejo tako vrtec kot šolo, so se začeli že pred časom. Pretekli torek pa sta se v pritličnih prostorih barkovljanske osnovne šole, kjer bi uredili vrtec, prvič srečala župan Dipiazza in ravnateljica Visentin. V družbi občinske svetnice Valentine Repini (DS, zadevi je sledil tudi svetnik iz iste skupine Igor Svab) sta si ogledala prostore, ki bi jih bilo treba temeljito prenoviti. Po županovih besedah bi se jih dalo popraviti brez večjih težav, ideja, da bi preselili slovensko govoreče malčke v stavbo osnovne šole pa se mu zdi krasna.

Nad to zamislijo je navdušena tudi ravnateljica Visentin, ki je v preteklosti o tem že govorila tudi s pristojno za šolske zadeve v občinski upravi Angelo Brandi. Ravnateljica je sicer bolj previdna pri napovedih, kdaj bi lahko prišlo do selitve, saj niso še ničesar uradno podpisali.