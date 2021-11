Barolo predal »vinsko palico« Devinu - Nabrežini

Pa je tudi uradno. Devin - Nabrežina je v nedeljo v mestu Barolo na vsakoletni jesenski skupščini Vsedržavnega združenja mest vina prevzela ugledno in pomembno štafetno palico – postala je mesto vina 2022. Priznanje bo zaznamovalo vse leto 2022, ko se bo na domačem in širše deželnem ozemlju zvrstilo več kot trideset vinsko-turističnih, kulturnih, okoljskih, družbeno-ekonomskih in izobraževalnih dogodkov, ki bo obiskovalcem in radovednežem predstavilo domače odličnosti.

Delegacija predstavnikov devinsko-nabrežinske občine je pred dnevi odpotovala v Barolo, kjer je županja piemontskega mesta Renata Bianco devinsko-nabrežinski kolegici Danieli Pallotta izročila zastavo in ji zaželela veliko sreče na novi pustolovščini. »Pridelava vina je na našem območju pravo junaško dejanje – vinogradniki gojijo trte na kraških tleh, kleti pa kopljejo globoko v kraški kamen. Trdo delo zaznamuje njihovo strast, ki jo potem pripovedujejo njihova vina – prava poezija v steklenici,« je na srečanju povedala vidno ganjena Pallotta. Namignila je, da Devin - Nabrežina se pustolovščine loteva ekipno, kot je bila pač ekipna kandidatura. Ob strani ji stojijo Dežela FJK in vsa deželna mesta vina, združenja in kmetije, računa pa lahko predvsem na bogastvo, ki ga ponujajo raznorazne zgodbe, različni jeziki, kulture in tradicije. »Vse te zgodbe bomo ponudili obiskovalcem, ki jih bodo spoznavali ob kozarcu kraških vin. Prav gotovo bo to čudovita izkušnja za vse nas.«