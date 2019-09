Bazovica 2019: slavnostna govornika Kostanca Mikulus in Marcello Flores

Slavnostna govornika na osrednji svečanosti pri spomeniku bazoviškim junakom, ki bo v nedeljo, 8. septembra, s pričetkom ob 15. uri, bosta zgodovinar in dolgoletni univerzitetni profesor Marcello Flores ter profesorica in članica Odbora za proslavo Kostanca Mikulus. Partizansko združenje ANPI-VZPI je Floresa večkrat predlagalo za govornika na slovesnosti v Rižarni, a je Občina Trst njihov predlog vedno zavrnila. Kulturni program bodo sooblikovali MePZ Lipa, MePZ F. Venturini, MePZ Rdeča zvezda, ŽPZ Danica, Moka vokalna skupina iz Bazovice in godbeno društvo Viktor Parma pod vodstvom Luke Carlija. Režijo bo letos prevzel Tomaž Susič, scenografijo pa Maja Lapornik. Napovedovala bo Marjetica Puntar.

Program bo kot vsako leto dopolnjeval 46. mednarodni odbojkarski turnir za pokal Bazoviških junakov v priredbi ŠZ Sloga in pod pokroviteljstvom ZSŠDI.

Proram letošnje Bazovice 2019 je danes na novinarski konferenci predstavil predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu, Milan Pahor. Niz dogodkov ob obletnici ustrelitve bazoviških junakov se bo začel s predstavitvijo knjige spominov partizana Borisa Ferlata 5. septembra ob 10. uri v Narodnem domu v Trstu. V nedeljo, 8. septembra, bo ob 10. uri najprej krenil spominski planinski pohod, ki ga letos že 39. leto prireja ŠZ Sloga s sodelovanjem SPDT in SK Devin, osrednja slovesnost pri spomeniku v Bazovici pa se bo, kot povedano, začela ob 15. uri.