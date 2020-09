Bazovica 2020: vsi govori

Po svečanih obeležitvah 90. obletnice ustrelitve štirih bazoviških junakov – Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča – objavljamo govore z osrednje slovesnosti, kjer so spregovorili predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič, predsednik deželnega inštituta za sodobno zgodovino Irsrec Mauro Gialuz, odvetnik in politik Peter Močnik in predstavnica sorodnikov bazoviških junakov Marija Bidovec.

V dopoldanskih urah je na slovesnosti ob grobu bazoviških junakov na tržaškem pokopališču pri Sv. Ani spregovorila Neža Kravos, predsednica društva mladih Slovencev v Italiji DM+.

Na četrtkovi slovesnosti v Ljubljani je pred spominsko ploščo na sedežu Univerze spregovoril novinar Primorskega dnevnika Peter Verč, istega dne pa je pri spomeniku junakom v Prešernovem gaju v Kranju poleg govora slovenskega predsednika Boruta Pahorja slišati še besede doberdobskega župana Fabia Vizintina.