Bazovica 2022: letošnja proslava bo 11. septembra

Čez mesec in pol bo na sporedu osrednja slovesnost pred spomenikom na gmajni pri Bazovici, vsakoletna proslava, ki se je tukajšnji Slovenci množično udeležujejo. Svečanost v spomin na štiri ustreljene protifašiste bo v nedeljo, 11. septembra, ob 15. uri, so sporočili organizatorji. To bo osrednji dogodek v nizu prireditev, ki se bodo zvrstile v septembru. Letos bo 95 let od ustanovitve ilegalnega narodnega protifašističnega gibanja TIGR in Tajne organizacije Borba: obe sta se izoblikovali oktobra leta 1927.

Od meseca maja je na delu Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Člani odbora s sodelovanjem cele vrste ustanov, zvez, društev in posameznikov so zasnovali letošnje prireditve. Letošnji niz vsebuje tako kot običajno štiri spominske slovesnosti (Sv. Ana v Trstu, Ljubljana, Kranj, Bazovica) ter recital mladih ob spomeniku, mašo zadušnico, predstavitev knjige, gledališko predstavo, kulturni dogodek v znamenju pesnika Kajuha, taborni ogenj, spominski planinski pohod, mednarodni odbojkarski turnir za Pokal Bazoviških junakov (v ženski in moški konkurenci), častne straže tabornikov RMV in skavtov SZSO, za zaključek pa še slavnostno akademijo.

Letošnji program Bazovica 2022 je sledeč: 3. septembra ob 10. uri bo v Narodnem domu v Trstu predstavitvena novinarska konferenca; 6. septembra ob 6.43 recital mladih pri spomeniku; 6. septembra (na dan ustrelitve) ob 10. uri slovesnost na pokopališču pri Sv. Ani, istega dne ob 20. uri maša zadušnica v bazovski cerkvi; 7. septembra v Devinu predstavitev knjige Petra Verča Za vse, ne zase; 8. septembra v Bazovici kulturna prireditev ZSKD v Kajuhovem letu; 9. septembra ob 12. uri v Ljubljani (v gledališču Glej) gledališka igra SSG Tovarištvo, ob 13. uri pred rektoratom ljubljanske univerze (Kongresni trg) slovesnost pred spominsko ploščo, ob 16. uri v Prešernovem gaju v Kranju pa slovesnost pred prvim antifašističnim spomenikom v Evropi; 10. septembra zvečer v Bazovici taborni ogenj tabornikov Rodu Modrega vala; 11. septembra ob 10. uri start 42. planinskega spominskega pohoda iz Bazovice, ob 15. uri osrednja spominska slovesnost pri spomeniku; 17. in 18. septembra 48. mednarodni odbojkarski turnir za pokal Bazoviških junakov (v ženski in moški konkurenci v telovadnicah v Repnu in pri Briščikih); 27. septembra v Novi Gorici slavnostna akademija Društva TIGR Primorske ob 95-letnici ustanovitve protifašističnega gibanja.