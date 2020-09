Bazovica bo kljub vsemu slovesna

Letošnje bi bilo res posebno leto, leto pomembnih, okroglih obletnic, ko ne bi koronarazmere prekrižale sleherni načrt in spremenile želje po organizaciji velikih spominskih proslav. Taka je nameravala biti tudi prireditev na bazovski gmajni, saj obhajamo letos 90-letnico ustrelitve štirih bazoviških junakov – Ferda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, a so morali pri Odboru za proslavo bazoviških junakov pri NŠK visoke načrte spraviti v predal, »za boljše čase«, je na današnji predstavitvi dogodkov povezanih z Bazovico 2020 v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu namignil predsednik Odbora Milan Pahor. Nikakor pa se niso vdali, le program so preoblikovali, marsikaj res ukinili, »a bo vseeno vse steklo v mejah možnosti in ukrepov.«

Pahor je zbranim predstavil program prireditve, ki ga je bilo treba do zadnjega prirejati. Dokaj zajeten je, lahko pa napovemo, da se bo začel drevi (torek), ko bodo ob 18. uri v SKD Barkovlje predstavili knjigo Tajna organizacija Borba. Višek bo prireditev doživela v nedeljo, ko bosta pred spomenikom na bazovski gmajni spregovorila odvetnik in politik Peter Močnik ter predsednik deželnega inštituta Irsec FVG Mauro Gialuz.