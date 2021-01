Bazovica: podpisi proti parkirišču na Trmunu

Zgodba o novembrsko-decembrski »vojni hlodov« na območju Trmuna v Bazovici – območju, ki leži ob začetku priljubljene Resslove pešpoti na začetku vasi za tiste, ki prihajajo s Padrič in je zlasti ob sobotah in nedeljah prizorišče divjega parkiranja sprehajalcev, tekačev in pohodnikov – še ni zaključena, saj so do konca preteklega tedna v vasi zbrali že okoli dvesto podpisov krajanov, ki nočejo, da se na Trmunu uredi parkirišče, ampak zahtevajo, naj ostane travnik oz. pašnik. Še več: čeprav je v zemljiški knjigi kot lastnica vpisana Občina Trst, so pobudniki zbiranja podpisov prepričani, da je zemljišče last krajanov oz. bazovskega jusa. To na podlagi zakona št. 168 z dne 20. novembra 2017, po katerem morajo skupno lastnino oz. lastnino, ki je podvržena ločenemu upravljanju, upravljati jusarji, v odsotnosti le-teh pa občinske uprave preko ločenega upravljanja, prav tako pa je treba ohraniti kmetijsko, gozdarsko in pašniško namembnost omenjenih zemljišč, katerih se tudi ne sme odtujiti, deliti oz. priposestvovati. Zato Trmun upravlja Jus staroselcev Bazovica, piše v dopisu, ki ga je neformalni odbor krajanov, točneje Pobuda za ohranitev zelenice Trmun, v imenu katere se je podpisal Damjan Križmančič, nekaj dni pred iztekom starega leta naslovil na tržaškega župana Roberta Dipiazzo.