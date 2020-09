Bazovica: pred 50 leti nov dom in novo igrišče

Bazovica, ta vas na skrajnem zahodnem robu Krasa, se je v zadnjih mesecih neštetokrat pojavila v medijih. Odmevnim dogodkom in obletnicam navkljub pa je prav, da se spomnimo še dveh dogodkov izpred petdesetih let: otvoritve Bazovskega doma, majhne stavbe sredi vasi, ki predstavlja epicenter vaškega kulturnega življenja, ter otvoritve nogometnega igrišča Športnega združenja Zarja, ki je nastal s požrtvovalnim udarniškim delom vseh vaščanov.

»Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovenska prosvetna zveza, prostovoljni prispevki domačinov in prostovoljno delo naših mladincev so pripomogli, da smo si zgradili dom, ki nam bo nudil lepe, svetle in udobne prostore,« je na dan otvoritve v nedeljo, 15. februarja 1970, pisal Primorski dnevnik, ki je dva dni kasneje objavil izčrpno reportažo o slavnostni otvoritvi stavbe. Tako beremo, da so istega dne odkrili ploščo v spomin na vaščane, padle v narodnoosvobodilnem boju, ki jo je sklesal kamnosek F. Križmančič (Plesec).

»Bazoviška Zarja slavi danes velik delovni uspeh. Po več letih dela ji je uspelo uresničiti svoj sen: dobila je lastno nogometno igrišče,« je 11. oktobra 1970 pisal Primorski dnevnik. Na ta dan je namreč potekala slavnostna otvoritev novega igrišča, ki je iz požrtvovalnih rok vaščanov zraslo na jusarskem zemljišču z nazivom »Na Krasu«. »Tisti dan je bilo vzdušje na višku. Vsa vas je bila okrašena z zastavicami, pred vhodom na igrišče smo postavili slavolok. Pred popoldansko otvoritveno tekmo smo v sprevodu z godbo odkorakali z vasi na igrišče, kjer je bilo polno otrok z balončki v rokah,« se tistega dne spominja Radivoj Čač, eden od takratnih odbornikov, zaslužnih za gradnjo novega bazovskega igrišča.