Bazovska gmajna: potrebna je registracija!

Pri »nehvaležnem« delu, ki ga narekujejo ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom, se je zaustavil član Odbora za proslavo bazoviških junakov Štefan Čok. »Udeležence prosimo za razumevanje in sodelovanje.«

»Na prizorišče bomo postavili več klopi in stolov, saj je tako lažje upravljati prostor in poskrbeti, da lahko čim več ljudi sedi.« Prostor ob spomeniku na gmajni bo ograjen s trakom, da bi ljudi opozorili, da je za dostop na prizorišče letos potrebna registracija. Slednjo bo mogoče opraviti na gmajni, pri urejenih vhodih. Že od včerajšnjega dne se je mogoče registrirati po spletu na tej povezavi, kar bo olajšalo delo na proslavi, na straneh Primorskega dnevnika pa bo objavljen obrazec, ki ga bo mogoče ostriči in izpolnjenega prinesti v Bazovico. Na prizorišču bo treba imeti masko potegnjeno čez nos in usta, je še opozoril.

»Ker bo proslava v neposrednem radijskem in televizijskem prenosu, bo morala začeti točno ob 15. uri, tako da vabimo ljudi, naj na gmajno pridejo prej, tudi glede na obvezno registracijo, ki zahteva nekaj časa,« je apeliral Čok in opozoril, da so prostovoljci, ki bi pomagali z registracijo udeležencev, izjemno dobrodošli.

Registracija je predvidena tudi za nedeljske pohodnike, ki se bodo ob prihodu na gmajno morali ustaviti v ločenem predelu.