Bazovski vrtec pozna dobro varnost v prometu

Da bi bila pot v šolo ali po opravkih čim bolj varna, že skoraj deset let skrbi deželni projekt Sicuramente, v sklopu katerega se malčki vrtcev, šolarji osnovnih šol in nižjih ter višjih srednjih šol na kreativen način učijo prometnih navad. Lani je pri projektu, za katerim stoji Deželni šolski urad v sodelovanju z Deželo FJK, sodelovalo skoraj tri tisoč šolarjev, danes pa so na sklepni prireditvi v gledališču Miela nagradili 25 najboljših izdelkov, ki so jih udeleženci natečaja naredili v prejšnjem šolskem letu. Med nagrajenci so bili tudi malčki bazovskega vrtca Ubald Vrabec, ki so žirijo prepričali z družabno igro Gosi, v kateri so uporabili cestnoprometne predpise. Na zadnjem natečaju Sicuramente naj bi sodelovalo pet slovenskih izobraževalnih zavodov.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.