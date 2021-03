Beg se je končal pri Repentabru

Policija je 3. marca preprečila poskus nezakonitega priseljevanja in bega, ki se je pri Repentabru končal s trčenjem kombija, v katerem je bilo osem mladoletnih migrantov iz Bangladeša, in prijetjem trojice tihotapcev iz Makedonije in Kosova.

Vse se je začelo dan prej, 2. marca, ko so kriminalisti tržaške kvesture opazili avto znamke Volkswagen Passat z italijansko registracijo in kombi znamke Fiat Ducato s slovensko registracijo, ki bi lahko služila prevozu migrantov. Zato so jima sledili in v tržaškem mestnem središču prisostvovali zamenjavi voznikov passata in drugega avta znamke Ford Focus, ki sta se potem odpravila proti Opčinam, kjer je bil parkiran kombi.

V sredo popoldne sta ducato in passat odpotovala v Slovenijo, od koder sta se vrnila po petih urah, pri čemer sta mejo prečkala pri Repentabru. Preiskovalci so sumili, da je passat le predhodnica kombija z migranti z nalogo, da pravočasno opozori na prisotnost sil javnega reda. S pomočjo avtomobilov brez oznak so policisti ustavili passata pri Proseku, medtem ko je voznik ducata z vso hitrostjo začel bežati proti Colu. Pri Repentabru je zavil na zasebno cesto neke hiše in trčil v tamkajšnjo palmo. Voznik je zbežal, v kombiju pa so policisti našli osem mladoletnih državljanov Bangladeša, ki so, kot so ugotovili preiskovalci, za pot morali plačati od 1600 do 1800 evrov. V trčenju so se poškodovali, zato so jim nudili zdravniško pomoč v pediatrični bolnišnici. Voznika passata, 44-letnega makedonskega državljana E.M., so aretirali, prav tako so priprli tudi njegovega prav tako 44-letnega rojaka D.S. in 41-letnega kosovskega državljana R.A., ki sta se nahajala v focusu in so ju prav tako ustavili. Vsem očitajo kaznivo dejanje spodbujanja nezakonitega priseljevanja, pri R.A. pa so našli tudi ponarejeno hrvaško osebno izkaznico. Vse so prepeljali v koronejski zapor.