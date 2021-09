Bela sorta že primerna za trgatev

»Lepa letina in zdravo grozdje.« Tako je Stefano Rosati, kmetijski izvedenec in svetovalec pri Kmečki zvezi, ki je v četrtek analiziral grozdne jagode tržaških vinarjev, opisal letošnjo sliko tik pred trgatvijo. Bele in rdeče grozdne jagode je v Parovelovi kleti v Boljuncu pomečkal in ustvaril moštni sok, pridobljeni vzorec je vlil v epruveto in po titraciji odkril njegov nivo kisline. Za merjenje sladkorja pa je gledal v refraktometer.

Agronom je naletel na dobre rezultate in tako razveselil vinarje: kisline so bile po parametrih, sladkorji relativno visoki, ker se na isti trti ni kopičilo veliko grozdja, kar je prispevalo h koncentraciji te snovi. Izvedencu so grozdje prinesli v glavnem pridelovalci iz bližnje okolice, in sicer iz dolinske občine, dva sta se v Boljunec odpravila iz tržaške občine: iz Barkovelj in z Lajnarjev. V Bregu je čas za trgatev že dozorel, predvsem za belo sorto je ta konec tedna primeren za obiranje. Črna sorta pa lahko počaka na naslednji vikend.

Prihodnje meritve bodo v torek od 14. do 15. ure na kmetiji Andreja Prašlja na Kontovelu in od 15.30 do 17. ure na kmetiji Rada Miliča v Saležu.