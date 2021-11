»Bele halje nimajo nič skupnega s protesti!«

Podjetje Asugi v tiskovnem sporočilu odločno obsoja zadržanje suspendiranih zdravstvenih delavcev, ki so se udeležili včerajšnjega shoda proti covidnemu potrdilu v belih haljah. Gre za vnovično pomanjkanje spoštovanja do zdravstvenega osebja, ki se že dve leti v prvi vrsti prizadeva za nudenje zdravstvene pomoči in oskrbe ne le covidnim bolnikom, pač pa tudi vsem ostalim, so zapisali. Neupravičena uporaba belih halj kot simbol protesta, s katerim slednje nimajo nič skupnega, vzbuja zaprepadenost. Gre za nov napad na kolege, ki so že itak pod hudim pritiskom ob novi krepitvi pandemije tudi zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev brez obveznega covidnega potrdila, vseeno pa nadaljujejo s požrtvovalnim delom in neizmerno profesionalnostjo, so zaključili.