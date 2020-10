»Belica je na tem ozemlju zelo posebna«

V oljčnih nasadih je v teh dneh karseda živahno. Oljkarji so namreč začeli z obiranjem dragocenih sadežev, ki jih je letos, kot kaže, res veliko. Oljčna muha in slabo vreme sta le bled spomin lanske jeseni.

Da bo letina odlična, so prepričani tudi pri kmetiji Zahar, kjer so z obiranjem oljk začeli včeraj zjutraj. Med sprehodom med drevesi v oljčnem nasadu v Boljuncu smo se pogovorili s Tanio Stefani in Mitjo Zaharjem, ženo in možem, ki se z ljubeznijo do svoje zemlje in strastjo do domačega pridelka posvečata pridelovanju vina in olja.

»Družina Zahar se že več generacij posveča pridelovanju olja in vina. Vinograd, ki je velik dva hektarja in pol, je družini omogočil pridelovanje vina za osmico. Olje pa so pridelovali le za domačo rabo do leta 2006,« nam je zaupala Tania. Danes je slika precej drugačna, saj so se Zaharjevi pred štirinajstimi leti, ko je nastal konzorcij Tergeste dop, ki ščiti poreklo ekstra deviškega oljčnega olja sorte belica, odločili, da bodo na hektarju velikem oljčnem nasadu gojili stoletna in mlajša drevesa v tržne namene in olje ustekleničili.

Belico in mešane toskanske sorte ponujajo restavracijam in trgovinam z avtohtonimi pridelki v Furlaniji - Julijski krajini ter strankam v Emiliji - Romanji, s katerimi so prišli v stik na državnih in mednarodnih sejmih.

»Belica, ki raste na tem ozemlju, je zelo posebna. Vredna bi bila večje pozornosti in zaščite. Na zelo omejenem območju, kjer se srečata morje in hribovje, nastane namreč posebna različica olja, kakršne ni nikjer drugje,« je še poudarila Tania in dodala, da sta se z možem pred dvema letoma predstavila na mednarodne, tekmovanju.