Besede naj bodo premišljene

Tudi nedolžno vprašanje - zakaj vztrajate v takem odnosu? - lahko v žrtvi nasilja vzbudi občutek neprikladnosti in iz nje naredi vnovično žrtev. Tokrat našega nerazumevanja in (ne)prikrite, morda nezavedne, kritike, da ji pač nasilni partnerski odnos ustreza.

Besede, s katerimi se približamo žrtvam nasilja, bi morale biti premišljene. Zlasti, ko se žrtev odloči za prijavo. Besede policije, pravosodnih organov, medijev zelo pogosto žrtev postavijo v položaj ponovne zlorabe: ker podcenjujejo nasilje, ki ga je doživela, v nekaterih primerih pa ga skušajo celo opravičiti. Strokovnjaki temu pravijo sekundarna viktimizacija - žensk, otrok ali drugih žrtev nasilja.

Sekundarni viktimizaciji je posvečen tečaj, ki ga v sklopu projekta Never Again prireja mreža D.i.Re. Namenjen je zlasti sodnikom, odvetnikom, organom pregona in novinarjem, a tudi vsem, ki jih tematika zanima; včeraj je o njem tekla beseda v tržaškem centru Goap, kjer nudijo pomoč ženskam, žrtvam nasilja. Goap je namreč med soorganizatorji tečaja, na katerega se je doslej prijavilo že več kot tisoč udeleženk in udeležencev, vpisovanja pa so mogoča do 30. novembra (vittimizzazionesecondaria.it). Tečaj sestavlja devet spletnih sklopov, ki jih lahko vsak udeleženec opravi individualno, trije spletni seminarji (webinar) in devet delavnic, ki bodo potekale v raznih italijanskih mestih (tudi v Trstu, če bo tukajšnjih tečajnikov dovolj). Kot pravijo pri Goapu, so zlasti delavnice dodana vrednost tečaja, saj se bodo odvetniki, policisti, novinarji na njih soočili z realističnimi situacijami. In se s pomočjo gledališčnikov poglobili v položaje, ki običajno niso del izobraževanja.

Včerajšnje srečanje je ponudilo tudi priložnost za predstavitev novonastale tržaške “podružnice” društva GiULiA, v katerem se prepoznavajo “enotne, svobodne in avtonomne” novinarke. Njegove članice si prizadevajo za večjo zastopanost žensk v medijih - tudi z uporabo ustreznega izrazoslovja in ženskih samostalniških oblik. V ta namen je GiULiA že izdala nekaj publikacij, na primer o tem, kako naj mediji spoštljivo poročajo o nasilju nad ženskami: da ne bi več poslušali in brali, da je šlo “za umor iz ljubezni” ...