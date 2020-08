Don Matteo je na račun svojega imena verjetno že večkrat pretrpel primerjavo z znanim likom, ki ga že skoraj dvajset let odigrava Terence Hill v istoimenski televizijski nadaljevanki. Kako bi ne bilo tako, ko se po vasi vozi s kolesom in je med mladimi zelo priljubljen? Kot oporna točka vaške verske skupnosti, je najhujše trenutke pandemije doživljal v tesnem stiku s prebivalci majhne občine, ki je še danes v središču debate zaradi prepozne uvedbe rdečega območja in izolacije.

Najbolj prizadeta vas v Evropi verjetno še nosi posledice pandemije. Kako se danes živi v Nembru?

Zdravstvene izredne razmere so zdaj le bled spomin in upamo, da bo tak ostal. Marca je okužba s koronavirusom v Nembru dosegla svoj višek, od polovice aprila dalje pa je število mrtvih in okuženih zelo hitro začelo vpadati. Naša skupnost se je na napad virusa odzvala energično, brez obupa ali malodušja. Bili smo v središču medijske pozornosti a to nas ni potrlo. Dalo nam je moči in med sabo smo si pomagali, kot še nikdar. Osebam v izolaciji so mladi sovaščani dostavljali živila in druge potrebščine. Ko je bilo karantene konec pa so se vsi držali varnostnih predpisov in še danes je tako.