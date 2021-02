BioMa ponuja nove dejavnosti tudi za najmlajše

Vsi smo bioraznovsrtni je naslov novi pravljici v štirih jezikih, ki se prepleta s stalno razstavo in novimi igrami v muzeju BioMa v nekdanjih miramarskih konjušnicah. Po treh mesecih so namreč ponovno odprti prostori posvečeni poljudni predstavitvi biološke raznolikosti miramarskega morskega rezervata in spoštovanju morskega okolja.

V času prisilne zapore se je osebje namreč posvetilo oblikovanju novega dela muzejske poti in tako ustvarilo popolno ponudbo za obiskovalce od treh let dalje. Do pred kratkim so namreč ob modelih, razlagah in opisih morskega okolja bile postavljene interaktivne točke za otroke od osmega leta dalje in za odrasle. S pravljico v rokah pa se otroci mlajši od osmih let s spremljevalci lahko sprehodijo po muzeju in ob oznakah izvajajo zabavne didaktične igre. Zgodbo pavje babice, prijazne ribice, ki išče najimenitnejšega prebivalca morja, sta napisali Chiara Fontanot in Lisa Peratoner, ilustrirala pa jo je Barbara Jelenkovich.

»Pavja babica je simbol morskega rezervata. Posebno bitje, ki lahko do šest ur preživi na kopnem, je vidna na muzejskih eksponatih, ki posnemajo morsko okolje,« je pojasnila Silvia Cao, ki pri muzeju skrbi za didaktično dejavnost.

