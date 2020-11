Bivšemu delodajalcu »kradli« stranke

Policija za računalniški kriminal je ovadila štiri osebe zaradi nedovoljenega vstopa v informatski oz. telematski sistem in njunega poškodovanja. Gre za nekdanje uslužbence priznane tovarne preciznih mehanskih storitev na avtomobilskem, letalskem, ladjarskem, železniškem in drugih področjih s sedežem v Benetkah.

Junija 2019 je več uslužbencev omenjene tovarne v zaporedju nekaj dni dalo odpoved delovnega razmerja in nepričakovano zapustilo delovno mesto. Tehnični urad je ostal brez osebja, tovarna pa se je znašla v težavah.

Dogajanje je direktor prijavil policiji in med drugim opozoril, da so bivši uslužbenci ustanovili novo družbo s sedežem v Vidmu, ki deluje na istem področju. Posumil je med drugim, da nezakonito »kradejo« stranke.

Tržaška policija za računalniški kriminal je v sodelovanju s kolegi iz Benetk, Pordenona in Vidma po temeljiti analizi podatkov strežnikov in osebnih računalnikov sume potrdila. Med hišnimi preiskavami so izsledili zunanje pomnilnike z občutljivimi podatki bivšega delodajalca, ki so jih osumljenci hranili na domovih. Podatkovne baze so zasegli, napovedali pa so še dodatne analize.