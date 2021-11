Policisti so oglobili blagajničarki supermarketa v središču Trsta, ki sta bili brez covidnega potrdila. Prav tako so oglobili lastnika, ker ni preveril, če ga imata. Policisti so jih izsledili med nadzorovanjem spoštovanja koronavirusnih ukrepov v minulih dneh. Globe v primeru kršitve predpisov o covidnem potrdilu znašajo od 600 do 1500 evrov. Od prvega novembra so policisti v Trstu preverili covidna potrdila 7643 ljudi in spoštovanje koronavirusnih ukrepov v 90 trgovinah in lokalih.