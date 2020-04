Blagoslov v času koronavirusa

Letošnji velikonočni prazniki zaradi pandemije koronavirusa tudi v tržaški Cerkvi potekajo na poseben način. Danes npr. ni bilo tradicionalnega blagoslavljanja oljčnih vejic po cerkvah, kjer so maše sicer potekale, a za zaprtimi vrati in brez navzočnosti vernikov. Tako tudi pred cerkvami ni bilo običajne delitve vejic, saj ne škofija niti župnije niso dale dovoljenja.

Zaradi tega so mašo tržaškega škofa, nadškofa Giampaola Crepaldija ob 10.30 v stolnici sv. Justa predvajale televizijska postaja Telequattro, državna radijska mreža Radio Rai in katoliška radijska postaja Radio Nuova Trieste. Slovensko mašo v rojanski cerkvi ob 9. uri je prevajal Radio Trst A, ob 10. uri pa je bilo mogoče po Facebooku prisostvovati prenosu maše iz svetišča na Repentabru, kjer je nadžupnik in rektor svetišča Anton Bedenčič tudi z avtom obredel vasi, ki spadajo v župnijo in iz avta blagoslavljal oljke oz. zelenje na balkonih.