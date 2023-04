Blizu križišča za Brojnico padel kolesar

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na Obalni cesti, kjer se je blizu križišča za Brojnico poškodoval kolesar, star okrog 60 let. Iz še nepojasnjenih vzrokov je padel in udaril z glavo ob cestišče. Prvo pomoč mu je nudilo zdravstveno osebje, ki se je slučajno vozilo mimo z reševalnim vozilom v tranzitu. Prispelo je nato drugo reševalno vozilo, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da se je udaril v glavo in da je utrpel poškodbe v zgornjem delu telesa.