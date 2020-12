»Bodo tujci odločali namesto nas?«

V zvezi z dogajanjem okrog zaščite prosekarja in vključitve le-tega v konzorcij Prosecco DOC, se je spet oglasilo Društvo vinogradnikov s Krasa, ki ocenjuje kot pozitivno in hvalevredno dejstvo, da se člani društva Prosekar trudijo za uveljavitev prosekarja, in da se nekateri vinarji trudijo za obnovo terasastih vinogradov na kraškem bregu. »Člani Društva vinogradnikov s Krasa smo v zadnjih letih prispevali in se trudili, da bi sporazum, ki smo ga podpisali, obrodil pričakovane sadove. Prispevali smo svoj delež za omilitev zahtev Nature 2000, se borili za sadilne pravice in za prispevke, ki naj bi jih pristojni namenili za obnovo zapuščenih kmetijskih površin. Pri tem pa ne moremo spregledati dejstva, da je bilo uresničevanje sporazuma težavno, saj se je ta izkazal poln praznih besed, obljube institucij pa so ostale neuresničene,« so zapisali.

Da so odprti novim izzivom in pri iskanju rešitev za lokalno kmetijstvo in vinogradništvo razmišljajo široko, v vsestransko korist naše celotne skupnosti, so želeli opozoriti – nikomur pa nočejo škodovati, ravno nasprotno. Prosekarju pripisujejo velik pomen in radi bi poiskali primerno rešitev: nočejo se odpovedati imenu in prepričani so, da mora ime prosekar ostati le na Krasu!

Po njihovi oceni prosekar nima nič skupnega z vinsko tradicijo v Venetu, zato ni smiselno, da bi ga vključili v konzorcij Prosecco DOC. Glede na to, da se za vinifikacijo prosekarja uporablja sorta vitovska, je skregano z zdravo pametjo, da bi ta naša avtohtona sorta prešla pod kontrolo konzorcija.