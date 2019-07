Bodoča kriminologinja »s pohvalo«

Uspeh te zna marsikdaj presenetiti. V podobnem duhu je svojo letošnjo maturitetno pustolovščino opisala Cheyenne Zagar, maturantka smeri Uprava, finance in marketing Tehniškega zavoda Žige Zoisa in edina letošnja stotica s pohvalo.

»Vedela sem, da je matura težka. Nisem torej pričakovala stotice, kaj šele pohvale. Upala sem v visoko oceno, nisem pa mislila, da se bo upanje uresničilo,« je povedala odličnjakinja, ki trenutno živi na Božjem polju.

Med različnimi doživetji petletne višješolske poti, ne bo Cheyenne nikoli pozabila sošolcev: »Imela sem se res lepo. Naš razred so sicer označili kot najbolj razgrajaškega in meni so vedno pravili, da vanj pravzaprav ne spadam. Nikoli pa ga ne bi zamenjala, počutila sem se čudovito. Sošolci so bili zame kot druga družina.« Brez medsebojne povezanosti in složnega kolektiva je namreč po njenem mnenju težko preživeti dolgih pet let. Brez nobenega oklevanja bi se torej še enkrat vpisala na isto šolo in izbrala bi isto smer. Med šolskim letom ji tako ali tako nikoli ni bilo dolgčas, saj je v prostem času vaditeljica osnovne motorike pri športnem društvu Cheerdance Millenium, kjer tudi sama trenira.