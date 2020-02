Bohinjsko progo odpirajo za železniški promet

Od nedelje, 1. marca, bodo vlaki ponovno redno vozili po odseku Bohinjske proge, ki teče med postajo pri Sv. Andreju v Trstu in postajo na Opčinah. Vest so sporočili iz družbe italijanskih državnih železnic oz. hčerinske družbe RFI, ki je poskrbela za popolno prenovo tega odseka proge, čemur je namenila devet milijonov evrov, za prenovo pa so porabili tisoč delovnih dni na posamezno osebo.

Odsek Bohinjske proge, ki teče po italijanskem državnem ozemlju, je dolg 14 kilometrov z največ 25-odstotnim naklonom ter neposredno povezuje tovorno postajo pri Sv. Andreju z ranžirno postajo na Opčinah. Zato bo predstavljal tudi alternativno pot za tovorne vlake, ki tako ne bodo prekomerno obremenili proge Trst-Benetke do nabrežinskega Bivia. S tem se bo izboljšal tudi železniški sistem tržaškega pristanišča, so sporočili iz družbe državnih železnic.

Obenem je proga neposredno povezana z zgodovinsko potniško postajo pri Sv. Andreju, kjer med drugim obnavljajo Železniški muzej. Zato bo Fundacija državnih železnic lahko ponovno organizirala potovanja z muzejskimi vlaki.