Boj do zadnje koreografije

Razigrani pustarji so že pripravljeni na sobotno naskakovanje 53. sprevoda Kraškega pusta na Opčinah. Mrzlične priprave zadnjih detajlov so sicer marsikje še v teku. Prejšnje dni smo že poročali o sodelujočih petih vozovih. Strokovno komisijo pa bo s skrbno pripravljenimi maškarami, skeči in koreografijami osvajalo tudi trinajst pustnih skupin, kar pomeni natanko isto število kot lani.

Skoraj stotrideset pustarjev z Brega bo na openski sprevod priplulo nič manj kot z gusarsko ladjo. Še nekoliko zaspano posadko oziroma »čurmo« bo najprej prebudil nadebudni kapetan, nato pa obljubljajo epsko osvajanje do zadnje ... koreografije. Breški gusarji so izbrali čisto posebno tematsko glasbo, s katero bodo skušali zabavati nič hudega sluteče občinstvo. Vnela se bo celo mala bitka z ostrimi sabljami.

Nekoliko drugačna morska bitja bodo do Opčin priplavala oziroma prizibala od Ferlugov in Piščancev, lanskih drugouvrščenih. Zgodila se bo prava pingvinska (r)evolucija. Približno devetdeset nastopajočih bo s pristno pustno domišljijo uprizorilo problem podnebnih sprememb in globalnega segrevanja. Prisotne bodo obdarili celo s časovnim strojem: prikazali bodo namreč, kako bo čez dobrih petdeset let izgledalo življenje pingvinov.

Opazovali bomo lahko, kako te vodne neleteče ptice v zimski preobleki danes preživljajo vsakdan na južnem tečaju.