Bolj ali manj sodobno tržaško vodovodno omrežje

Zakaj je voda dragocena, je vsem dobro znano. Predvsem na območjih, kjer je naravnih izvirov malo, je zelo pomembno, da z vodo varčujemo, ne le na domovih. Tudi podjetja, ki upravljajo javno omrežje distribucije, morajo slediti načelom varčevanja skladno z veljavno zakonodajo, kolikor jim obstoječa infrastruktura in ozemlje dovoljujeta.

Italijanski vodovodni sistemi so med najbolj zastarelimi v Evropi. Vodovodno omrežje se razvija na 425 tisoč kilometrih, 500 tisoč s priključki: 60 odstotkov omrežja je bilo postavljenega pred več kot 30 leti, 25 odstotkov pa pred več kot 50 leti.

Na potrato javnih voda na Tržaškem opozarja politično gibanje Podemo. V sporočilu za javnost so mladi predstavniki civilne liste zapisali, da se iz tržaških vodovodnih infrastruktur izgubi do 40 odstotkov vode. »Naše gibanje si prizadeva za dobro Trsta in Tržačanov na različnih področjih, od industrije do zdravstva, od turizma do gospodarstva. Med iskanjem podatkov na spletni strani družbe Hera smo ugotovili, da je letna izguba vode po našem mnenju nesprejemljiva,« je ostro presodil Nikos Zoratto za politično gibanje Podemo. Predstavniki gibanja pripisujejo izgubo vode malomarnosti družb, ki nimajo glavnega sedeža v Trstu in se zato ne spoznajo na potrebe ozemlja. Podatki o potrati vode, na katere se sklicujejo, so sicer vezani na leto 2018.

Tržaško vodovodno omrežje sestavlja 1100 kilometrov cevi in priključkov. Ozemlje od Milj do Krasa pa je vse prej kot prijazno vodovodnim sistemom v primerjavi z, denimo, Milanom, kjer je vzpetin bolj malo. Višinska razlika zahteva tlak do 11 barov distribucijskem omrežju, veliko število cistern in dvigal. Z namenom, da bi omejili izgubo vode, so pri podjetju AcegasApsAmga razvili projekt eAcqua in v sedmih letih prihranili več kot 10,5 milijona kubičnih metrov vode, ki bi jih drugače izgubili.