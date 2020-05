Bolniška ladja ne bo priplula v Trst

Bolniška ladja GNV Allegra, ki naj bi jo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi uporabilo v zdravstvene namene za zdravljenje oziroma oskrbovanje 166 starejših občanov, okuženih z novim koronavirusom, ne bo priplula v Trst. Zdravstveno podjetje je ugotovilo alternativno rešitev, ki naj bi jo formalno predstavil generalni direktor Asugija Antonio Poggiana na jutrišnjem (sredinem) zaslišanju v deželnem svetu. To je nocoj potrdil deželni predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, ki je razložil, da so se pogoji v zvezi s širjenjem koronavirusa bistveno izboljšali in da torej za ladjo naj ne bi bilo potrebe. Fedriga je temu vsekakor dodal, da se je deželna vlada vselej ozirala na mnenje vodstva zdravstvenega podjetja