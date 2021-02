Bolnišnica Burlo Garofolo ima večji in sodobnejši urgentni oddelek

Pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo je tudi uradno odprla sodobnejši, uporabnejši in nenazadnje bogatejši (z opremo in prostori) oddelek za urgentno službo. Reorganizacija te službe je posledica izrednih zdravstvenih razmer v zadnjem letu dni, ki so popolnoma spremenile zdravstveni pristop do malih pacientov. Za čim bolj varen dostop do prve medicinske pomoči je bilo treba urediti ločene dostope in povečati prostorsko zmogljivost urgence. Prenovljeni oddelek po novem pokriva 360 kvadratnih metrov površine, kar pomeni 130 kvadratnih metrov več kot pred prenovo. Naložba je bila skupno vredna 450 tisoč evrov.

Nov oddelek je vodstvo bolnišnice v družbi pristojnega za zdravstvene zadeve v deželni vladi Riccarda Riccardija predstavilo na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so poudarili, da so nove prostore za nudenje nujne medinske pomoči uredili tam, kjer so se prej nahajale administrativne pisarne. Prenova je trajala šest mesecev, oddelek pa ima po novem sedem sob namesto prejšnje štiri. Dve sobi sta namenjeni izključno pacientom s sumljivi simptomi in ki morajo biti do rezultata testa na novi koronavirus v izolaciji. V tej sobi so instalirali tudi poseben prezračevalni sistem.