Bonaca ni skvarila vzdušja

Barkovlje, soparno in vlažno jutro brez sapice vetra, bonaca, kakor bi rekli Tržačani. Mladi tečajniki Tržaškega pomorskega kluba Sirena so se pred pripeko skrivali pod belim šotorom. Trenerka Sara je skupino razdelila v dve ekipi in jima dodelila belo tablo, na katero je narisala namišljeno regatno polje. V odsotnosti vetra so jadralci tako lahko vsaj simulirali regato in se učili prave taktike za zmago. Eden od tolikih zdolgočasenih otrok, ki je čakal na navodila, je v roke vzel flomaster in začel nekaj čečkati. »Ne stuj risat monade,« ga je okaral drug tečajnik. Takoj zatem pa nepričakovan odgovor, genialen v svoji enostavnosti: »Ma sej ne rišem samo monade, rišem tudi neumnosti!«