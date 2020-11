Boris Pahor za Repubblico o španski gripi in koronavirusu

Spletna izdaja dnevnika La Repubblica je včeraj objavila intervju s pisateljem Borisom Pahorjem, ki ga spremlja tudi petminutni videoposnetek. Novinar Antonio Iovane je tržaškega pisatelja spraševal o epidemiji španske gripe, ki je leta 1918 okužila velik del njegove družine. Pahor se spominja tistih dni, ko je z mamo, sestricama Mimico in Evelino ležal v postelji in preboleval vročino. Spominja se potenja in življenja v izolaciji – oče je iz Pulja, kjer je delal kot fotograf v mornarici, prišel šele ob novici o Mimicini smrti. Bistveno razliko med špansko gripo in zdajšnjo epidemijo covida-19 vidi Pahor v tem, da so bili pred sto leti ljudje v Trstu lačni, sestradani.

Pisatelj upa, da bo cepivo proti koronavirusu kmalu na voljo; sam se sicer vsako leto cepi tudi proti sezonski gripi.