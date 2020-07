Borisu Pahorju kar dve odlikovanji

Pisatelj Boris Pahor bo v ponedeljek, 13. julija, prejel dve državni odlikovanji: italijanski predsednik Sergio Mattarella in slovenski predsednik Borut Pahor bosta namreč na ta dan starosti slovenskih pisateljev vročila najvišji odlikovanji Italije in Slovenije. Podelitev se bo zgodila v sklopu dogodkov ob stoletnici požiga Narodnega doma, ki se jih bosta, kot znano, prihodnji ponedeljek udeležila oba predsednika.

»Kljub začetnim ugovorom, ki sem jih imel do odlikovanj obeh predsednikov, sem se odločil, da ju sprejmem in posvetim vsem, ki so umrli v taboriščih,« je včeraj za naš dnevnik dejal Boris Pahor. »Odlikovanji posvečam vsem mrtvim, vsem, o katerih sem pisal, začenši z Lojzetom Bratužem in štirimi bazoviškimi junaki, ki se jim bo 13. julija poklonil tudi predsednik italijanske države.«

Novico, da bo odlikoval tržaškega pisatelja, je slovenski predsednik Pahor napovedal že pred dobrim mesecem, vest o italijanskem državnem odlikovanju pa je novost. V nedeljo sta tržaškega pisatelja na njegovem domu nad Barkovljami obiskala vladni komisar, prefekt Valerio Valenti, in slovenski generalni konzul v Trstu Vojko Volk. Valenti je Pahorju prinesel pozdrave italijanskega predsednika Mattarelle in zahvalo za pismo, v katerem ga je pisatelj pred časom pozval k promoviranju poročila mešane italijansko-slovenske zgodovinsko-kulturne komisije. In prav Valenti mu je napovedal podelitev najvišjega italijanskega državnega odlikovanja, do vročitve katerega naj bi prišlo 13. julija na prefekturi v Trstu.