Borisu Pahorju posvetili zbornik

»Vse najboljše za rojstni dan, dragi Profesor, in najlepša hvala za vse, kar ste nam dali.« Z voščilom in zahvalo zaključuje Walter Chiereghin uvod v zadnjo številko italijanske revije umetnosti in kulture Il Ponte rosso, v katerem napoveduje izid zbornika Boris Pahor. Scrittore senza frontiere. Saggi, interviste e testimonianze (Boris Pahor. Pisatelj brez meja. Eseji, intervjuji in pričevanja), ki sta ga v sozaložništvu izdali Mladika in La libreria del Ponte Rosso ob sto osmem rojstnem dnevu tržaškega pisatelja (ta bo 26. avgusta). Zbirko, ki jo bodo uradno predstavili v petek, 27. avgusta, ob 18. uri v kavarni San Marco – novinarjem pa že v torek v Narodnem domu –, sta uredila Fulvio Senardi in Walter Chiereghin.

Slednji je o pisni počastitvi pisateljevega rojstnega dne razmišljal že spomladi in ugotovil, da bi s člankom v reviji Il Ponte rosso težko posredoval javnosti vse vsebine, ki jih je želel že takrat izliti na papir. »Pisal bi o sovražni družbi, s katero se je Pahor srečal v otroških letih in o nasilju. O nepravični prepovedi uporabe maternega jezika in teptanju pravic manjšin. Bralcem bi v članku težko posredoval pisateljev upor proti fašizmu in grozovito izkušnjo v taboriščih, v katerih je preživel, ranjen v telesu in duhu.

Težko bi v nekaj vrsticah strnil njegovo stremenje po svobodi v novi, drugi (ali tretji?) domovini, v Franciji. Kaj pa leta pisateljevanja mladega intelektualca, ki je svojo izobrazbo dopolnil z univerzitetno diplomo, da bi nato postal pisatelj, velik pisatelj.«