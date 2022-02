Boved zaščiteno območje, lokacija žičnice ponesrečena

Če na eni strani tržaški župan Roberto Dipiazza ne popušča pri uresničitvi žičnice, ki bi povezovala Barkovlje in Opčine ali celo Vejno, so enako vztrajni tudi na drugem bregu. Tržaški znanstveni svet svetovnega sklada za naravo WWF je podobno preučil načrt in zlasti njegov vpliv na okolje ter danes dopoldne na spletnem srečanju orisal svoje stališče. Izhodiščno – tako predsednica tržaškega WWF Martina Felician, ki je krmilo prevzela pred nedavnim – projektu žičniške povezave ne nasprotujejo, izbrana lokacija pa je popolnoma ponesrečena. Gozd Boved, kjer naj bi zgradili postajo žičnice,namreč spada med območja Natura 2000, je pojasnila.

Za tiste, ki se radi izgubijo v neskončnem morju številnih predpisov, naj tu spomnimo, da gre za evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ta je v Evropi vse bolj pod udarom, Boved pa je v omenjenem kontekstu še kako dragocen, ker predstavlja enega izmed redkih še ohranjenih starodavnih gozdov. Ko bi stroji res tu zabrneli, bi človek z njimi uničil edinstven ekosistem, je potrdil Maurizio Fermeglia, podpredsednik tržaškega znanstvenega sveta WWF, sicer znan tudi kot nekdanji rektor tržaške univerze. Spomnil je, da na Tržaškem ležijo tri območja Natura 2000, in sicer dolina Glinščice, Volnik ter sam Boved. Žičnica bi poleg tega kršila kar nekaj zakonov za zaščito okolja, temelje katerih je že leta 1953 postavila Zavezniška vojaška uprava, je podkrepil odvetnik Alessandro Giadrossi, član deželnega sveta WWF in donedavni tržaški predsednik. Kritike in pomisleke tržaških okoljevarstvenikov podpira državno vodstvo WWF, je na daljavo potrdil predsednik študijskega centra italijanskega sklada Gaetano Benedetto. Načrt skratka – kot je dejal – presega krajevne meje, ker bi pomenila nevaren precedens za celo Italijo.