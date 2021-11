Božič med nami

Kako se bodo epidemiološke razmere zasukale do božiča, tačas nihče ne zna napovedati. Za enkrat, kaže, da bo v primerjavi z lanskim letom nekoliko bolj praznično in manj omejujoče, tako da so v devinsko-nabrežinski občini tveganjem navkljub zasnovali zajeten program dogodkov Božič v naši družbi, ki bodo priklicali božično razpoloženje med ljudi. »Tako vsaj upamo, če bodo potem okoliščine to preprečile, se bomo prilagodili oz. poskrbeli za plan B,« je novinarjem v četrtek povedala devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta.

Praznični program dogodkov vključuje tako zamisli, ki jih je uresničila Občina Devin - Nabrežina kot tudi posamezne prireditve, ki jih vsako leto ponujajo vaška društva. Dogajati se bo začelo v četrtek, 2. decembra, ko vabi občina v Sesljan na odprtje prazničnega dogajanja ob nastopu nabrežinske godbe. Ob 18.30 bodo prižgali lučke na »posebnem« božičnem drevesu sredi vasi in ponudili toplo čokolado udeležencem. Podobno kot v Sesljanu bo občina v vsaki vasi poskrbela za prižig prazničnih luči v Naselju sv. Mavra (3. decembra), v Devinu (6. decembra), v Vižovljah (7. decembra), v Ribiškem naselju (8. decembra), v Mavhinjah (10. decembra) in v Nabrežini (15. decembra).

Veliko je tudi društvenih prireditev – 2. decembra bo v šempolajski Štalci SKD Vigred začel tradicionalni Veseli december z razstavo društva Krut (izdelki delavnice mandal) in božičnega sejma COŠ Gruden in SKD Vigred. Program je na voljo na občinski spletni strani www.comune.duino-aurisina.ts.it.