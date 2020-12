Svetovno znani čelist in soustanovitelj dua 2Cellos, slovenski glasbenik Luka Šulić je za prizorišče videoposnetka božične pesmi Have Yourself a Merry Little Christmas izbral tržaški Veliki trg. Pred dnevi pa se je mudil v Miramarskem gradu, kjer se je z Odo radosti, ki je tudi evropska himna, poklonil Beethovnu.