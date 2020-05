Božje polje in Prosek se soočata z migranti v karanteni

V šotorišču na območju skavtskega hostla pri Božjem polju prestaja karanteno 178 migrantov, kar je večina 340 priseljencev, ki so v karanteni na Tržaškem, njihova prisotnost pa do zdaj ni pretirano pretresla življenjskega vsakdana krajanov Božjega polja in bližnjega Proseka. To vsaj izhaja iz besed večine sogovornikov, ki so bili včeraj dopoldne pripravljeni odgovarjati na novinarska vprašanja.

Migranti morajo v šotorišču prestati 14-dnevno karanteno. To pomeni, da ne smejo zapustiti območja, sile javnega reda zato izvajajo redne kontrole, po prestani karanteni pa migrante odpeljejo stran, na tak način sta odpeljala že dva avtobusa, je bilo slišati. Po zagotovilih poveljnika nabrežinskih karabinjerjev majorja Christiana Giavedonija večjih težav z nastanjenimi migranti ni oz. z njimi niso povezani primeri kraje ali tatvine na ozemlju. Prišlo pa je do določenega števila nedovoljenih izhodov migrantov, ki so se v glavnem napotili v Trst, zato so jih kmalu ustavili in prepeljali nazaj na Božje polje.

Velikih težav nimajo niti ljudje, ki prebivajo v neposredni bližini šotorišča in niso zasledili, da bi se zaradi prisotnosti migrantov v karanteni povečalo število kraj, poleg tega sile javnega reda opravljajo preglede vsaj desetkrat na dan. Malo drugačnega mnenja pa je drugi krajan Božjega polja, Dario Husu, ki živi prav nasproti hostla: po njegovih besedah se migranti ne obnašajo človeško, čeprav jim tam nudijo hrano, prostor in čistočo. Zadržujejo se pri vhodu in čakajo, da jim kaj daš, poleg tega so tudi umazani, pravi Husu.

Tudi na Proseku ni bilo čutiti pretiranega vznemirjenja zaradi prisotnosti migrantov pri Božjem polju, kot so poudarili drugi sogovorniki. Med temi je tudi Tamara Husu, ki jo bolj skrbi usoda lastnega bara, ki je precej majhen, po varnostnih določilih pa bi lahko sprejel največ dve osebi. Druga sogovornica, ki noče biti imenovana in je pred dnevi doživela krajo (ki pa je ne more pripisati migrantom), pa pravi, da je na območju priseljencev preveč in se ne držijo varnostnih predpisov, čeprav niso napadalni, nasprotno, so razumevajoči, vendar imajo drugačne navade.