Bratovi o pomenu prijateljstva

24-letni glasbenik z Opčin Matej Sancin, ki se je v umetniške vode podal z imenom Mathei, je izdal nov singel. Ta nosi naslov Bratovi, a poslušalca ne sme preslepiti, saj ima samo naslov v ruščini, pesem pa je v angleščini. »Moja mlajša brata sta študirala ruščino na jezikovnem liceju, tako da se včasih med sabo igramo in govorimo v tem jeziku. Enkrat sta brata med igro uporabila besedo bratovi in sem ugotovil, da mi je zelo všeč in da bi rad napisal pesem o tem,« je razložil Mathei.

Žanr pesmi je podoben njegovemu prvemu singlu Cult, saj počasi ustvarja svoj stil. Tega je Mathei definiral kot skupek alternativnega rocka in elektroničnega stila. Za besedilo in melodijo pesmi Bratovi je poskrbel sam, pri produkciji pa sta sodelovali še pevki Michela Burolo in Francesca Santin.Novi singel je obogatil tudi z videospotom, pri katerem je sodeloval z bratom Jakobom, ki se že vrsto let ukvarja s fotografijo. Mlajša brata je zaposlil tudi kot igralca v videospotu, čeprav najprej nista bila navdušena nad tem. Poleg njiju je nastopilo še nekaj njegovih prijateljev, pri postprodukciji pa je sodeloval z Giacomom Sassom.