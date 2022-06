Bregović, Bennato, The Dead Daisies, Joss Stone ...

Ljubitelji glasbe bodo letos končno spet prišli na svoj račun. Na Grad sv. Justa se bo v sklopu šeste izvedbe festivala Hot in the city summer festival, ki ga prireja združenje Good Vibrations in je vključen v niz Trieste Estate, pripeljalo veliko odmevnih mednarodno poznanih glasbenih imen. To so avstralsko-ameriška hard&heavy skupina The Dead Daisies (3. julij, predskupina Arthur Falcone Stargazer), v kateri nastopa rock legenda Glenn Hughes (Deep Purple), pa še ameriška rock skupina Larkin Poe sester Rebecce in Megan Lovell (18. julij), glasbenik in pevec Goran Bregović s svojo Wedding and Funeral Band (23. julij) ali britanska kantavtorica Joss Stone (9. avgusta); tem gre dodati italijanska zvezdnika Edoarda Bennata (29. julija) in Maria Biondija s svojim globokim, toplim glasom (1. avgust).

Pa se ne bomo omejili na samo najbolj poznane – 6. julija bo na vrsti poklon zlatemu obdobju zgodovinskega para Mogol - Battisti s skupino Canto Libero, 12. julija bo oder pripadal skupini The Beatbox, ki bo postregla z glasbo Beatlesov, 30. julija pa bo nastopila skupina Blood Brothers, ki ponuja glasbo The Bossa Brucea Springsteena. Vsi koncerti se bodo začeli ob 21. uri, cene pa so seveda različne – vstopnice si lahko nabavite na TicketOne; več podrobnih informacij na www.hotinthecity.it.

Sicer bo Grad sv. Justa gostil še drugi poletni festival, 19. izvedbo Trieste Rock summer festivala med 4. in 7. avgustom, ki bo v celoti posvečen italijanskemu in mednarodnemu progresivnemu rocku z visokokakovostnimi koncerti.