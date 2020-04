Brez prvomajskega slavja, Majence in Praznika češenj

Epidemija koronavirusa je na glavo postavila vse - čisto vse je bilo treba na novo preučiti in spet zasnovati, marsikaj izbrisati, vsaj za enkrat prestaviti na poznejši datum ali sploh pozabiti. Koledar dogodkov se je iz dneva v dan redčil in se naposled povsem izničil, nejasni časi in okoliščine pa ne dopuščajo morebitnih tveganj, tako da je treba samo čakati, da mine.

S koledarja prireditev bo na primer še ta mesec treba najprej črtati slovesnosti ob obeležitvi dneva osvoboditve izpod nacifašizma in zatem še praznika dela, vzporedno pa tudi velika slavja, ki spremljajo ta dva dogodka. Pri Stranki komunistične prenove, ki vsako leto vabi na praznovanje ob 25. aprilu v Podlonjer in ob 1. maju v Križ, je že jasno, da je vse splavalo po vodi. Odpovedati se bo treba tudi vsakoletnemu dolinskemu vaškemu prazniku pomladi in mladine - Majenci, ki poteka vsako drugo nedeljo v maju. Za ples in veseljačenje pod visokim mlajem na vaški Gorici bo - kot kaže - treba počakati do prihodnjega leta. Prvič po 58 letih - se pravi od 2. junija 1963 ne bo v Mačkoljah ob koncu maja priljubljenega Praznika češenj.