Tudi za maturante smeri gradnje, okolje in prostor Tehniškega zavoda Žige Zoisa se brezskrbne poletne počitnice lahko začnejo. Včeraj so prestali izpitno preizkušnjo, o čemer smo poročali, danes pa je že znan zaključni uspeh. Zaključni izpit so opravili Aleksander Gergolet 80/100, Danjel Lavrenčič 80/100, Patrik Pecar 64/100 in Erik Pertot 66/100.