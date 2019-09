Brez tehnologije učitelj oškoduje učence

Digitalna tehnologija se je neizbežno dotaknila šolstva in od njega zahteva spremembe. Kako poučevati v tem tako spremenjenem svetu? Na kompleksno vprašanje je včeraj v sklopu 54. jesenskega seminarja za slovenske šolnike v Italiji na izobraževalnem predavanju na liceju Franceta Prešerna skušal odgovoriti Goran Bezjak. Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je zaposlen kot svetovalec za fiziko. Iz te stroke je diplomiral na Fakulteti matematike in fizike na Ljubljanski univerzi. Predstavnik mlajše generacije po rodu iz Štajerske je poučeval tako na Osnovni šoli Branik kot na srednjih šolah in gimnazijah na Ptuju in v Mariboru. Tedaj se je začel podrobneje posvečati sodobni digitalni tehnologiji.

Današnji učenci in dijaki so se v tehnološkem svetu rodili in se z njim razvijali. Učitelji in profesorji pa ne. Kako lahko šola kljubuje temu prepadu?

Stvar je kar težka, ker je osnovno razmišljanje drugačno. Mi se bojimo, kaj bo. Oni se veselijo in upajo, ni jih strah napak. Digitalni svet je nastavljen na načelu, da poskušaš in se preko napak naučiš. V našem starem svetu pa smo se učili, »kaj je prav, kaj je prav, kaj je prav.« Marsikdaj si ne upamo poskusiti. Stari svet ni slab, ima marsikaj dobrega. Ravno kot ima marsikaj dobrega ta novi svet. Gre torej za to, da se prisluhne mladim. Poskušati moramo razumeti, kako razmišljajo učenci.