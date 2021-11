Brezplačni tečaji o spletu

Res je, kot pravi direktor tržaškega občinskega urada za inovacije Lorenzo Bandelli, da »je poznavanje digitalnega sveta predstavljalo do nedavnega le izbiro, danes pa je to že potreba«. Celo pouku digitalne šole, ki jo brezplačno ponuja tržaška občina v sodelovanju s skladom Mondo digitale in podjetjem TIM, bo mogoče slediti le s pomočjo miške in ekrana. Občina je že pred letom in pol delala na projektu, tečaj o digitalnem svetu bi sicer organizirala v prisotnosti, toda pandemija je njene načrte nekoliko spremenila, obenem pa še toliko bolj pospešila digitalni prehod.

Scuola di Internet per tutti (Spletna šola za vse), tako je ime brezplačnemu izobraževalnemu programu, tečajnike usposablja k uporabi tehnoloških orodij, spletnih aplikacij in k digitalnemu plačevanju. Predvsem pa nudi poznavanje in dostop do portalov, kot so enotna digitalna identiteta (SPID), elektronska osebna izkaznica (CIE) in elektronska zdravstvena izkaznica (CNS). Podobni portali in aplikacije pa omogočajo hitrejši dostop do potrdil, rezervacij in drugih javnih storitev.

Tečaj je namenjen vsem tržaškim občanom. Vpis je možen na spletni strani https://bit.ly/ScuoladiInternet.