Lepa novica za ljubitelje umetnosti in znanosti. Tržaško odborništvo za kulturo, šport in turizem je včeraj sporočilo, da bo vstop v občinske muzeje brezplačen do 31. decembra. Novico so posredovali na predstavitvi niza zgodovinskih uprizoritev Le stagioni delle armi, ki bo avgusta in septembra zaživela na gradu pri Sv. Justu.