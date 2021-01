Britanskega seva v FJK ne beležijo

Virus sars-cov-2, ki trenutno kroži v naši deželi, predstavlja v primerjavi s prvim valom različne mutacije, kar so potrdile tudi številne analize, pa vendar ne kaže, da bi vseboval tudi tako imenovani »britanski sev«. Slednji je zbudil namreč veliko pozornosti, ker je še bolj nalezljiv in se še hitreje širi med ljudmi. Da bi te ugotovitve potrdila, je v izrednih epidemioloških razmerah nastala delovna skupina, ki vključuje raziskovalce iz znanstvenega parka Area Science Park, UCO Igiene, zdravstvenega podjetja ASUGI ter laboratorija za molekularno virologijo Mednarodnega centra za gensko inženirstvo in biotehnologijo ICGEB.

V laboratoriju Genomics in Epigenomics sistema ARGO (projekt Fast-Track covid) tržaškega znanstvenega parka Area so analizirali kakih deset virusnih zaporedij, ki so krožila pri nas konec decembra; odvzeli so jih z vzorcev, v katerih so domnevali, da lahko obstajajo različice »britanskega seva« Spike, ki so ga izsledili v Združenem kraljestvu. Zbrani podatki se ne ujemajo z britansko različico, se pravi, da je pri nas ni.