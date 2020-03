Bruno ima nov dom, Zdravko še čaka

Antonio in Bruno si končno delita slavo v prostorih tržaškega naravoslovnega muzeja v Ulici Tominz.

Bruno – prav tako kot v primeru Antonia gre za hadrozavra iz Ribiškega naselja – je od 1. decembra do konca februarja bil na ogled na Devinskem gradu. Zaradi ukrepov zoper širjenje okužbe s koronavirusom so razstavo prekinili predčasno, pred zaprtjem pa so začrtali nadvse pozitiven obračun. Bruna si je namreč ogledalo veliko število obiskovalcev.

Kdor je to priložnost zamudil, pa naj nikakor ne obupa, saj so 70 milijonov let starega dinozavra preselili v tržaški muzej, kjer bo odslej domoval v družbi vrstnika Antonia. A selitev dragocenega okostja ni bila tako enostavna. Na pobudo zavoda za spomeniško varstvo Furlanije - Julijske krajine in Občine Trst je podjetje Zoic poskrbelo za delikaten postopek. Strokovnjake s področja upravljanja paleontoloških in naravoslovnih eksponatov vodi paleontolog Flavio Bacchia: »Dobra praksa – ne pa zakonodaja – veleva, da se paleontološke izkopanine preselijo v najbližji naravoslovni muzej. Takoj po zaprtju razstave v Devinu smo prve dni marca previdno izvedli prevoz in postavili Bruna na mesto, ki naj bi postalo njegovo stalno bivališče.«

Dinozavra sestavljajo trije deli: glava, ki ima svojo premično podlago in tehta približno tristo kilogramov, telo – devetsto kilogramov – in rep. Za selitev so morali uporabiti posebno dvigalo in postaviti telo na dvorišče, kjer so ga z žerjavom premaknili na tovornjak. Premikanje v naravoslovnem muzeju pa je nekoliko bolj zapleteno. »Muzej nima prostorov, ki bi dovoljevali uporabo dvigala, zato smo dinozavra raztovorili na trgu blizu mestnega muzeja in ga odpeljali v notranje prostore. Tu se je pojavila težava pri dvigovanju Brunovega telesa brez žerjava. Nastavili smo dvižni sistem z dvigalom dveh ton in pol in postavili Bruna na podstavek. Največji italijanski dinozaver, kar so jih našli v skoraj popolnem stanju, bo zdaj v dometu vseh obiskovalcev muzeja, na prestižni lokaciji, kot si pač zasluži,« je dodal Bacchia.

Nedaleč od območja, kjer je na dan prišel Brunov rep, se v Ribiškem naselju nahajajo ostanki tretjega dinozavra. Ime mu je Zdravko in čaka, da ga izkopljejo. »Zavodu za spomeniško varstvo sem sporočil, da lahko ostanke orjaške živali izkopljemo brez stroškov za javno upravo. To ne bi bilo prvič, da se naše podjetje odloči za brezplačno delo. Zdravko mi je posebej pri srcu, saj nosi ime preminulega prijatelja Zdravka Rebule. Trenutno nimamo še točnih podatkov, kako se ostanki razvijajo med kamnitimi bloki in koliko jih je. Vse kaže, da bo izkopavanje segmentov zapleteno, a to nas ne straši,« je še povedal Bacchia in dodal, da ima najdišče v Ribiškem naselju velik potencial.